В Верховной Раде избрали нового омбудсмена – им стал нардеп Лубинец

Парламент избрал нового уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Им стал нардеп Дмитрий Лубинец.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram-канале.

За соответствующее решение проголосовали 250 парламентариев.

«После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека», - написал Железняк.

По фракциям:

Слуга народа - 181

ЕС – 0

Бітьківщина– 10

Платформа за життя и мир - 14

За майбутнє- 9

Голос - 8

Довіра – 12

Відновлення України – 3

Внефракционные – 13

Справка:

Дмитрий Лубинец был впервые избран нардепом в 2014 году как представитель Блока Петра Порошенко. В июне 2019 года покинул фракцию БПП, а во время внеочередных выборов в парламент был избран нардепом 9-го созыва как самовыдвиженец по 60 округу в Донецкой области. Лубинец вошел в состав депутатской группы За будущее.

Напомним, отставку предыдущего омбудсмена Людмилы Денисовой посредством высказывания ей недоверия инициировала фракция «Слуга народа», собравшая более 100 голосов для инициирования рассмотрения вопроса. Во фракции обвиняют Денисову в отсутствии результатов работы, некомпетентности и представлении фактов о преступлениях российских войск в Украине, которые только вредят репутации, ведь их не удалось доказать.

Сама Людмила Денисоова сообщила о том, что будет обжаловать решение об увольнении с должности в суде.