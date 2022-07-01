В Узбекистане хотят отменить автономию крупнейшего региона страны – это привело к акциям протеста

Власти Узбекистана ввели дополнительные силы Национальной гвардии в Каракалпакстан, где проходят протесты против поправок в Конституцию, связанных с упразднением суверенного статуса республики.

Об этом сообщают местные СМИ.



25 июня власти Узбекистана опубликовали список поправок в Конституцию, где набралось порядка 200 пунктов. В частности, предлагается исключить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава страны путем проведения внутреннего референдума.

Эти изменения вызвали недовольство жителей Каракалпакстана и они начали выходить на акции протеста. Люди обсуждают митинги в специальных телеграм-каналах, где и координируют совместные действия. Акции протеста прошли в двух городах — Чимбае и Муйнаке. Очевидцы утверждают, что активных участников митинга задержали. Также сотрудники правоохранительных органов задерживают местных блогеров, выступающих против поправок в Конституцию.

Сегодня лидер оппозиции, юрист Даулетмурат Тажимуратов, объявил, что согласовал с властями проведение мирного митинга 5 июля. Несколько часов назад люди в штатском забрали его с семьёй и увезли в неизвестном направлении. Народ стихийно начал выходить на улицу, требуя немедленно освободить Даулетмурата.

Также сообщается, что в течение последних нескольких дней в Каракалпакстане наблюдаются проблемы с интернетом.

Жители республики активно звонят на номер 1341, по которому принимаются предложения и критика по конституционной реформе. Как известно, обсуждение продлится до 5 июля. И, как говорят собеседники издания, если поправки о статусе Каракалпакстана останутся в общем списке, то в Нукусе будет организована массовая акция протеста.

Каракалпакстан — суверенная республика в составе Узбекистана. Крупнейший регион страны, занимающий 40% ее территории. Здесь проживают около двух миллионов человек.

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