Новым президентом Филиппин стал сын бывшего диктатора, которого обвиняли в тоталитаризме

Новым президентом Филиппин стал Фердинанд Маркос-мл., сын бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, правившего страной в 1965-1986 годах. Он принял присягу 30 июня в столице Манили.

Об этом сообщает «Бабель».

Маркос-младший победил на выборах, получив более 58% голосов. Вице-президентом станет дочь экс-президента Родриго Дутерте Сара. В своей первой речи Маркос-младший поблагодарил филиппинцев за «высший электоральный мандат в истории филиппинской демократии». Он высоко оценил период правления своего отца и призвал страну к единению, подчеркнув, что они не должны "оглядываться на прошлое с ностальгией или ненавистью".

Фердинанд Маркос руководил Филиппинами с 1965 по 1986 год. Его обвиняли в установлении тоталитарного режима, подавлении оппозиции, коррупции и попытке создать собственный культ личности. Но режим Маркоса упал после революции, а он вместе со своим сыном скрылся на Гавайи, где умер в 1989 году.

Маркос-младший при отце был губернатором провинции Илокос Норте, но в 1986 году бежал из страны. После смерти отца тогдашний президент Филиппин разрешил семье Маркоса вернуться назад, после этого Маркос-младший снова занялся политикой: он был депутатом от провинции Илокос Норте, затем снова являлся ее губернатором, а с 2010 до 2016 года работал сенатором в парламенте страны.