В Польше возле генконсульства россии открыли сквер имени Героического Мариуполя

В Гданьске недалеко от генконсульства россии состоялась торжественная церемония открытия сквера имени Героического Мариуполя.

Об этом сообщает «Укринформ»

Во время церемонии мэр Гданьска Александра Дулькевич подчеркнула, что выбор места был неслучайным, поскольку в 200 метрах от сквера расположено генконсульство россии.

«Мы собрались здесь не только потому, чтобы отдать честь героическим защитникам Мариуполя, всему городу, но также и для того, чтобы активно каждый день делать все возможное, чтобы прекратилась российская агрессия и чтобы мы вместе с украинскими братьями и сестрами помогали им восстанавливать независимую, свободную и демократическую страну, которая, я надеюсь, скоро станет членом Европейского сообщества», - заявила она.

Она отметила, что Гданьск и Мариуполь с 2014 года являются городами-побратимами. Мэр города подчеркнула, что этот украинский город был и является примером позитивных изменений, которые воплощались в Украине по вопросам борьбы с коррупцией, реализацией различных прозрачных локальных инициатив.

В рамках торжественной церемонии открыта выставка под названием «Мариуполь - героический город», которую подготовил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и музей Гданьска. Дулькевич подчеркнула, что на фотографиях с выставки все могут увидеть, как развивался город и что с городом сейчас сделал российский агрессор.

«Консул Украины в Гданьске Александр Плодистый подчеркнул, что он участвует в событии, на котором никогда бы не хотел быть, поскольку российские варвары уничтожили город. Он отметил, что большая часть жителей города сбежали от войны, очень много было убитых российским агрессором, однако многие мариупольцы все еще остаются там, поскольку их не выпускают россияне, и нечего есть и пить. Плодистый поблагодарил Польшу за помощь и поддержку Украины, которая испытывает агрессию с боку россии», - сказано в публикации.

В завершение торжественной церемонии украинские певцы исполнили песню «Город Марии», посвященную защитникам Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в честь Мариуполя переименуют одну из улиц в польском Гданьске.