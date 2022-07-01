Литовские ж/д послали русских хакеров в след за кораблем после угроз по Калининграду

Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовские железные дороги) получила угрозы якобы от «сообщества российских хакеров» на фоне конфликта вокруг ограничения транзита товаров рф в Калининградскую область.

Об угрозах сообщил представитель LTG Мантас Дубаускас, предоставив соответствующие скриншоты на своей странице в Facebook.

В письме якобы российские хакеры «настоятельно рекомендуют» «Литовским железным дорогам» давить на политиков с целью отмены запрета транзита подсанкционных товаров в Калининград.

Если же их требования не будут выполнены, хакеры угрожают превратить Литву в ИТ-резервацию, отправив информационную инфраструктуру страны в каменный век.

Представитель LTG, в свою очередь, привел ответ комиссии на угрозы. В частности, так называемым российским хакерам советуйте пойти в направлении российского корабля.

«В ответ на ваше обращение к компании LTG оказывать давление на правительство Литвы с целью отмены санкций ЕС на транзит российских грузов в Калининградскую область информируем: так называемое «сообщество русских хакеров» – иди нах*й», – говорится в сообщении.

Напомним, россия выразила протест Литве из-за запрета на транзит грузов в Калининград.

Также Сейм Литвы на законодательном уровне запретил транзит российского газа.