В Украине ужесточили контроль на блокпостах из-за возможного проникновения ДРГ из беларуси

В Украине ужесточили режим контроля на блокпостах из-за угрозы проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории беларуси.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, противник активно распространяет дезинформацию о сухопутном наступлении войск беларуси на Украину, однако украинская и иностранные разведки сообщают об отсутствии признаков формирования ударных группировок в беларуси.

«Но у нас есть информация о возможных провокациях, чтобы окончательно втянуть беларусь в войну против Украины, возможно проникновение диверсионных групп, поэтому правоохранители усилили блокпосты», - сказал Енин.

Он отметил, что на прошлой неделе на блокпостах обнаружили более 200 подозрительных лиц и две диверсионные группы.