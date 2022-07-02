35 стран выступили за приостановление членства россии и Беларуси в спортивных организациях

Министры спорта 35 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство россии и Белоруссии в спортивных организациях.

Об этом сообщил министр спорта и туризма Польши Камил Бортничук.

– Требуем прекращения членства российских и белорусских спортивных организаций в международных федерациях, исключение представителей этих стран из руководящих органов международных федераций, а также лишение прав на трансляцию международных спортивных событий в россии, – заявил Бортничук.

Совместную декларацию о введении санкций против рф и Беларуси в сфере спорта подписали 25 стран Евросоюза, а также Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия.

Отметим, документ решили не подписывать Болгария, Венгрия и Швейцария.

Напомним, ранее Федерация дзюдо Украины направила письмо более 100 национальным федерациям дзюдо, в котором осуждает разрешение для россиян и белорусов выступать на турнирах, а также объявляет об отказе украинцев участвовать в них.