Лукашенко обвинил Украину в запуске ракет и приказал «взять под прицел» центры принятия решений

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в запуске ракет по территории Беларуси и приказал своим военным «взять под прицел» центры принятия решений в столицах противников Минска.

Об это шла речь 2 июля на торжественном собрании по случаю Дня независимости, передает белорусское госагентство БЕЛТА.

- Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины, - заявил он.

Лукашенко также добавил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений в столицах противников Минска.

- Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями. Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду! - заявил диктатор.

- Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России (речь шла о ядерном оружии, - ред.). Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно! - добавил он.

При этом самопровозглашенный президент уверяет, что Беларусь не стремится воевать в Украине, и республике эта война «абсолютно не нужна».

- Я клятвенно вас заверяю: ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет, - сказал он.

- Хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет: послушайте, мы будем воевать – еще раз повторяю – только в одном случае – если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим, – заявил Лукашенко.

В то же время, самопровозглашенный президент считает, что украинские власти были бы рады вторжению Беларуси в Украину.

- Они были бы рады (я это знаю точно), если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано "оттуда", и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах "фашистов из России и Беларуси", – заявил Лукашенко.

Как известно, власти Украины неединожды заявляли, что не собираются ни обстреливать территорию Беларуси, ни нападать на нее.