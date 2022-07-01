В Германии опасаются, что россия полностью остановит «Северный поток-1»

В Германии допускают, что россия из политических соображений может прекратить поставки газа трубопроводом «Северный поток-1». Соответственно, готовят к этому население страны.

Об этом заявил президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью немецкому изданию WAZ.

«Ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная. В течение десятилетий, какими бы плохими ни были отношения, Россия придерживалась договоров. За несколько дней россия сократила поставки газа по важнейшей газовой артерии – «Северному потоку-1» – в Германию и Европу на 60%. Технические причины, которыми это объясняют, нас не убеждают», – сказал Мюллер.

Его также беспокоят планы рф полностью остановить поставки газа в середине июля на десять дней для «технического обслуживания», хотя такая остановка делается каждое лето.

Мюллер отметил, что всех интересует вопрос, не превратится ли это техническое обслуживание в более длительное политическое обслуживание.

«Путин дал понять, что теперь игра ведется по российским правилам… Именно поэтому министр (экономики Роберт) Хабек также забил тревогу. Ситуация может усугубиться», - считает он.

Мюллер призвал владельцев квартир настроить газовые котлы и радиаторы, что может уменьшить потребление газа на 10-15%, а также предупредил о существенном росте цен на энергоносители.