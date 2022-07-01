В британской разведке заявили, что россияне скорей всего сфальсифицируют результаты псевдореферендума на Херсонщине

Оккупанты заявили, что планируют провести псевдореферендум о присоединении Херсонской области к россии к осени 2022 года.

Об этом сообщило Минобороны Британии в Twitter.

«Оккупационная «власть» заявила, что проведет псевдореферендум о присоединении Херсонской области к российской федерации к осени 2022 года. россия, вероятно, предпочитает псевдоконституционное голосование, пытаясь узаконить свой контроль над регионом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 июня 2022 года мэр Херсона Игорь Колыхаев был задержан, вероятно, чтобы подавить оппозицию к оккупации. Однако на временно оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление.

Херсонщина – это область, с февраля попавшая под временную российскую оккупацию.