В британской разведке заявили, что россияне скорей всего сфальсифицируют результаты псевдореферендума на Херсонщине

Оккупанты заявили, что планируют провести псевдореферендум о присоединении Херсонской области к россии к осени 2022 года.
Об этом сообщило Минобороны Британии в Twitter.
«Оккупационная «власть» заявила, что проведет псевдореферендум о присоединении Херсонской области к российской федерации к осени 2022 года. россия, вероятно, предпочитает псевдоконституционное голосование, пытаясь узаконить свой контроль над регионом», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 июня 2022 года мэр Херсона Игорь Колыхаев был задержан, вероятно, чтобы подавить оппозицию к оккупации. Однако на временно оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление.
Херсонщина – это область, с февраля попавшая под временную российскую оккупацию.
«Поиск конституционного решения проблемы оккупации, вероятно, является приоритетной политической задачей россии. С большой вероятностью, рф будет готова сфальсифицировать псевдоголосование, чтобы достичь приемлемого результата», - сообщает британская разведка.