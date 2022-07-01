Швейцария планирует инвестировать в восстановление Украины, однако с соответствующим контролем, – президент Кассис

Швейцария планирует инвестировать в восстановление Украины, однако соответствующая поддержка будет соединена с контролем, который будет служить укреплению доверия.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Кассис рассказал, какую роль его государство будет играть в восстановлении Украины после войны, а также о том, как уменьшить негативные последствия вторжения россии.

– Швейцария поддерживала Украину задолго до войны, еще с 90-х годов, мы открыли офис сотрудничества в 1999 году и продолжаем эту поддержку до сих пор. Все понимают, что после войны обязательно придет время восстановления. Никто просто не знает, когда это произойдет, – отмечает Кассис.

По его мнению, очень важно начать обсуждение перспектив уже сегодня.

- 4-5 июля в городе Лугано в Швейцарии состоится первое собрание, на повестку дня вынесен единственный приоритет в этом плане. Пятую конференцию среди традиционно анализировавших ход реформ в Украине мы совместно решили посвятить послевоенному восстановлению. Это было логичным и единственно возможным, – добавил президент.

По его словам, Швейцария предлагает «свои наработки, опыт и особую позицию как нейтральной страны для использования Украиной и партнерами по европейскому континенту».

- С другой стороны – хочу отметить это – большая встреча в Лугано не будет конференцией пустых обещаний. Конечно, мы ожидаем, что во время конференции возникнут новые финансовые обязательства, но сама мера не сугубо донорский сбор средств, - подчеркнул Кассис.

Президент Швейцарии также рассказал, как его страна планирует контролировать свои инвестиции, участвуя в восстановлении нашего государства, поскольку до войны Украину считали одной из наиболее коррумпированных в Европе.

– Устойчивость Украины в войне действительно можно частично объяснить успехом антикоррупционных довоенных реформ. Мы надеемся, что позже предпринятые усилия будут развиты с не меньшей настойчивостью, – отметил Кассис.

По его мнению, международная поддержка должна быть долгосрочной.

– Соответственно будут привлечены широкомасштабные ресурсы, чтобы возродить страну после колоссальных разрушений, вызванных войной, – уточнил президент Швейцарии.

По его словам, для получения помощи необходимо сформировать принципы политического процесса, которые будут изложены в декларации, принятой по итогам конференции в Лугано.