Эксперт рассказал, как сократились объемы экспорта украинских товаров из-за войны

Объемы экспорта из Украины по итогам первого полугодия составили $22,8 млрд, что на 23,7% меньше по сравнению с тем же периодом 2021-го.
Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.
Что касается второго квартала, то продано на внешние рынки на $8,782. По сравнению со вторым кварталом прошлого года сокращение в апреле-июне составило более 45,8% или $7,42 млрд.
В физических объемах уменьшение квартального экспорта было более значительным – на 55,6%, или 20,8 млн. тонн. Во втором квартале Украина экспортировала 16,6 млн тонн грузов.
Основной причиной сокращения является блокировка портов. В частности, спад перевозок морским транспортом во втором квартале по сравнению с первым составил 86,5% или 21,6 млн. тонн.
Если анализировать экспорт ежемесячно, то ситуация стабилизировалась, отметил он. Так, экспорт в мае и июне возобновил рост после резкого падения в марте. При этом рост произошел как по стоимости, так и по объему.
В июне продажи составили 5,8 млн. тонн грузов на сумму $3,177 млрд. В топ-10 товаров входят: масло, кукуруза, семена подсолнечника, руда, сталь (полуфабрикаты), провода, мясо птицы, трубы, чугун и соя.
Географически экспорт полностью ориентирован на ЕС – 78% от общих объемов по итогам второго квартала.
Как известно, ранее Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты во избежание мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.
МИД отметил, что Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса и в настоящее время совместно с ООН и партнерами прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.
Разблокировку украинских портов и экспорт зерна Зеленский также обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Великобритания и союзники рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для конвоя судов с украинским зерном.
Франция заявила о готовности участвовать в разблокировании Одесского порта.
Также министр сельского хозяйства Германия считает, что Украина не может рассчитывать на то, что президент россии владимир путин сдержит свое слово и обеспечит безопасный проход для судов с зерном.