Эксперт рассказал, как сократились объемы экспорта украинских товаров из-за войны

Объемы экспорта из Украины по итогам первого полугодия составили $22,8 млрд, что на 23,7% меньше по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Что касается второго квартала, то продано на внешние рынки на $8,782. По сравнению со вторым кварталом прошлого года сокращение в апреле-июне составило более 45,8% или $7,42 млрд.

В физических объемах уменьшение квартального экспорта было более значительным – на 55,6%, или 20,8 млн. тонн. Во втором квартале Украина экспортировала 16,6 млн тонн грузов.

Основной причиной сокращения является блокировка портов. В частности, спад перевозок морским транспортом во втором квартале по сравнению с первым составил 86,5% или 21,6 млн. тонн.

Если анализировать экспорт ежемесячно, то ситуация стабилизировалась, отметил он. Так, экспорт в мае и июне возобновил рост после резкого падения в марте. При этом рост произошел как по стоимости, так и по объему.

В июне продажи составили 5,8 млн. тонн грузов на сумму $3,177 млрд. В топ-10 товаров входят: масло, кукуруза, семена подсолнечника, руда, сталь (полуфабрикаты), провода, мясо птицы, трубы, чугун и соя.

Географически экспорт полностью ориентирован на ЕС – 78% от общих объемов по итогам второго квартала.

Как известно, ранее Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты во избежание мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», ​​чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.

МИД отметил, что Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса и в настоящее время совместно с ООН и партнерами прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции.

Разблокировку украинских портов и экспорт зерна Зеленский также обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Великобритания и союзники рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для конвоя судов с украинским зерном.

Франция заявила о готовности участвовать в разблокировании Одесского порта.

Также министр сельского хозяйства Германия считает, что Украина не может рассчитывать на то, что президент россии владимир путин сдержит свое слово и обеспечит безопасный проход для судов с зерном.