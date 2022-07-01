Президент Зеленский поблагодарил Израиль за отмену дополнительных ограничений для въезда украинцев

Израиль отменил дополнительные ограничения на въезд украинцев.

Об этом у себя в Twitter сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что решение об отмене ограничений принял Верховный Суд Израиля.

«Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, которое обязывает правительство отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан. Верховенство права и уважение прав человека – это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию!» - написал Зеленский.

Отметим, 15 марта правительство Израиля приостановило действие безвиза для украинских граждан и ввело обязательную регистрацию через электронную систему мониторинга, несмотря на увеличение количества вынужденных переселенцев из Украины за рубежом.

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и правительству Израиля, который удивил весь мир фактическим отсутствием реакции на вторжение россии в Украину. Правительство мало того, что не ввело жесткие санкции против россиян, так еще и приостановило действие безвиза для украинцев. В тот самый момент, когда сотни тысяч украинцев, уезжая с горячих точек, ищут возможности переждать в мирном месте.

Президент отметил эти факты и напомнил израильтянам, что 80 лет назад, во время Второй мировой войны, украинцы сделали свой выбор и спасали евреев от нацистов, которые решали «еврейский вопрос». Теперь же, когда россияне заявили о решении «украинского вопроса», Израиль должен сделать свой выбор.

В мае министерство иностранных дел россии во главе с Сергеем Лавровым выдало ряд неадекватных заявлений, которые обвиняли евреев антисемитизме и неонацизме.