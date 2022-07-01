Зеленский не будет участвовать в саммите Большой двадцатки, если туда приедет путин

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины и многих других стран на саммите G20 в ноябре будет зависеть от присутствия там России.

Об этом он отметил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Киеве, сообщает «Укринформ».

– Недавно у нас был с визитом президент Индонезии (29 июня), мы проговаривали этот вопрос. Он лично вручил мне приглашение на заседание G20. Мы благодарны за это приглашение, но наше участие там зависит от России: будет ли оно там присутствует, - сказал Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что участие Украины в саммите зависит и от ситуации безопасности.

- Я не уверен, что война завершится полностью полной деоккупацией наших территорий до этого заседания, поэтому я пока не представляю свой приезд туда, - пояснил глава государства.

По его словам, поступали и сигналы от других государств о возможном отказе от участия в саммите, если там будет россия.

- Я не уверен, что там будет большое количество государств, если они там будут, если Россия будет представлена, - считает Президент.

Зеленский убежден, что многое будет происходить в зависимости от развития событий на украинской территории.