Кулеба рассказал, какую роль сыграли Италия и Франция, чтобы Украина стала кандидатом в ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, кто из лидеров стран Западной Европы поддерживал евроинтеграцию Украины, а кто был наиболее скептическим.

Об этом Кулеба рассказал в интервью «Левому берегу».

- Несмотря на известную популярность президента Макрона в украинском Facebook, я должен сказать, что он сыграл очень важную роль в том, чтобы, как ни странно для кого-то может это прозвучать, найти правильный подход в общении с канцлером Германии.

– Очень важную роль сыграл премьер-министр Италии Марио Драги. Я напомню, что месяц назад, выйдя с заседания Европейского совета, Драги дал комментарий, что он был единственным лидером крупного европейского государства, прямо поддержавшего статус кандидата для Украины. Тогда это в новостях булькнуло и исчезло, но это правда. То есть было заседание Европейского совета, все сидели молчали, Драги взял на себя ответственность и сказал: "Я поддерживаю, я за". Он хотел показать, что поддержка кандидатства – это не только история наших традиционных лучших друзей – поляков, балтийцев и других стран, – а что есть большая страна, которую традиционно считали такой более благосклонной к России, и которая приняла для себя стратегическое решение. Роль этих людей действительно нельзя умалять, - сказал Кулеба.

Он отметил, что скептиками были лидеры Германии и Нидерландов. Однако они не пытались договариваться с Украиной о «полустатусе» кандидата в ЕС, как это делали некоторые страны.