«У нас война, мы понимаем, что в НАТО нас завтра и послезавтра не возьмут», - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО было стратегически принято решение, что Альянс не будет на передовых ролях в поддержке Украины.

Об этом Кулеба рассказал в интервью «Левому берегу».

- В то же время была создана так называемая coalition of the willing – коалиция желающих участвовать в коалиции – и многие члены этой коалиции являются членами НАТО. И вот они оказывают конкретную помощь. Поэтому нужно очень сильно различать помощь от Соединенных Штатов как члена НАТО и помощь от НАТО, где все это координируется Секретариатом и оказывается нам. Я считаю, что принято такое решение: не пускать НАТО на ведущие роли. Одобренное оно было отдельной группой влиятельных государств-членов Альянса, и оно имплементируется.

- Не вижу сейчас предпосылок для изменения Альянсом своей практической политики относительно членства Украины в Альянсе. То есть я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждение, что дверь открыта, и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно Европейскому Союзу и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в Альянс, - сказал Кулеба.

Он привел пример, что аргументы, почему нельзя брать Украину в НАТО, были обнулены членством Швеции и Финляндии. Теперь у Альянса есть общая граница с РФ.

– Нам же говорили: «Мы же не можем идти вперед на границу, у нас будет общая граница с россией. Вы чего, это россия, эгегей, эскалация». Пожалуйста, у них сколько сейчас две тысячи километров общей границы и НАТО будет стоять у ворот Петербурга. То есть, эти все аргументы о том, почему нельзя брать Украину в Альянс, обнулились. Это то, о чем мы постоянно говорили, что все они придумали просто для того, чтобы оправдывать свое нежелание нас интегрировать.

- Я не критикую НАТО, я прекрасно понимаю, что будь мы членами НАТО, этой войны не было бы. И я очень хочу, чтобы Украина была членом НАТО, но давайте здраво, а не через призму религии смотреть на все эти вещи… Вот мы увидели конкретный пример Европейского Союза? Увидели. Ну, правильно, почему они смогли, а НАТО не смогло? У меня есть своя версия, но история рассудит, почему так произошло, – говорит министр.

Также он пояснил, что международные гарантии безопасности Украина ищет не альтернативу НАТО.