«У нас война, мы понимаем, что в НАТО нас завтра и послезавтра не возьмут», - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО было стратегически принято решение, что Альянс не будет на передовых ролях в поддержке Украины.

Об этом Кулеба рассказал в интервью «Левому берегу».

- В то же время была создана так называемая coalition of the willing – коалиция желающих участвовать в коалиции – и многие члены этой коалиции являются членами НАТО. И вот они оказывают конкретную помощь. Поэтому нужно очень сильно различать помощь от Соединенных Штатов как члена НАТО и помощь от НАТО, где все это координируется Секретариатом и оказывается нам. Я считаю, что принято такое решение: не пускать НАТО на ведущие роли. Одобренное оно было отдельной группой влиятельных государств-членов Альянса, и оно имплементируется.