«Это исторический момент»: Главы МИД Швеции и Финляндии подписали протокол о вступлении в НАТО

Руководство НАТО во вторник, 5 июля, подписало протокол о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический союз. При подписании протокола присутствовали главы министерств иностранных дел обеих стран, они также поставили свои подписи под документом.

Об этом сообщают иностранные СМИ.

Теперь дело о ратификации этого соглашения парламентами всех стран, входящих в Североатлантический альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл церемонию подписания протокола о присоединении словами: «Это исторический момент».

Также присутствуют министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Последний в своем выступлении отметил, что военная обороноспособность Финляндии, готовность гражданского населения к обороне и устойчивость финнов увеличат силу НАТО.

– Вместе мы сильнее, – сказал Хаависто.

Теперь стороны должны согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда парламенты всех стран-членов НАТО ратифицируют это решение. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО намерена начать работу с парламентами государств, входящих в Альянс с целью ускорить ратификацию вступления Швеции и Финляндии в этот оборонный союз.