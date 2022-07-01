В Офисе Президента опубликовали план Fast Recovery, представленный на конференции в Лугано

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко показал план оперативного восстановления социальной инфраструктуры Украины, который 4 июля представили на конференции в Лугано (Швейцария).

План Тимошенко опубликовал на своей странице в Facebook.

«Нам предстоит много работы, но мы уверены, что сможем воплотить все лучшие мировые практики и технологические решения для того, чтобы быстро и современно отстроить наши города и городки. А главное вернуть людям жилье, больницы, детские сады и школы, чтобы каждый украинец как можно быстрее вернулся домой и имел возможность получать социальные услуги», - пишет замглавы Офыса Президента.

Тимошенко добавил, что Fast Recovery – это проект обновления критически важной поврежденной инфраструктуры. Это то, что нужно делать немедленно – прямо сейчас. Общий бюджет Fast recovery составляет почти $17,4 млрд.

По его словам, уже сейчас на деоккупированных территориях необходимо восстановить около 40 тысяч объектов. Среди них необходимо восстановить около 400 школ, около 300 садиков, 300 больниц, а также объекты ЖКХ (водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение). Все остальные объекты – это жилищная инфраструктура. В основном это многоэтажки и частные дома, чтобы люди могли вернуть свое жилье.

«Параллельно с этим мы работаем над долгосрочным проектом обновления и трансформации нашего государства. Мы благодарны партнерам, которые вовлекаются в этот процесс, но главное, чтобы наша страна была удобна для нас и наших детей», - написал заместитель Ермака.

Сейчас поверхностная оценка ущерба нашей страны от российских ударов уже превышает $700 млрд. Очевидно, добавляет Тимошенко, что цифра вырастет – поскольку война продолжается.

«Конечно, восстановление такого уровня требует новых стандартов и институциональных гарантий прозрачности. Мы хотим, чтобы в Украине был реализован лучший мировой опыт. Основные принципы, на которые мы опираемся, – это безопасность, технологичность, соблюдение экологических стандартов, внедрение «зеленых» технологий, безбарьерность, прозрачность, а также – максимальное привлечение проектов в экономику Украины. Все это предполагает создание новых рабочих городов, производств и локализации бизнес-проектов партнеров в Украине», – резюмировал Тимошенко.

Ознакомиться с планом recovery можно на сайте https://recovery.gov.ua/