Высокопоставленный чиновник ЕС уверен, что санкции заставят путина выбирать между «холодильником и войной», но не в ближайшее время

Рост санкционного давления на россию не заставит ее правителя владимира путина изменить агрессивный курс в ближайшее время, но в конце концов стране-оккупанту все равно придется выбирать между войной и условным «холодильником».

Такой прогноз изложил в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Liga.net.

По словам топ-чиновника ЕС, сложные решения об отказе от российских энергоносителей (только по нефти до конца года блок надеется сократить импорт на 90%) бьют по качеству жизни людей в Европе, но эти постановления, «вопреки агрессивности Путина, постепенно увольняют нас от зависимости, которая долгое время тормозила наши политические решения».

«Вероятно, он считал, что Европа не решится на санкции из-за своей энергозависимости. Это один из больших просчетов российского режима», – написал Боррель.

Он признал, что ЕС был наивен, считая, что экономическая взаимозависимость – залог мирного сосуществования. Но теперь, пишет еврочиновник, "мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что когда нас провоцируют, Европа может ответить".

Боррель задал вопрос – «действенные ли санкции против России?» – и сам на него ответил: «Да, они уже сильно бьют по Путину и его сообщникам, и их [санкции] влияние на российскую экономику со временем будет усиливаться».