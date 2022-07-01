В Мининфраструктуры обвинили Лукашенко во лжи и заявили, что Украина не экспортирует в беларусь никакие товары

Украина не экспортирует в беларусь никакие товары, ни одним из видов транспорта. Поэтому заявление Александра Лукашенко о вывозе украинского зерна через территорию республики беларусь не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры Украины

В ведомстве заявили, что не поддерживают никаких отношений с прокремлевскими властями государства-сателлита и рассчитывают на справедливый международный суд по поводу участия Беларуси в военной агрессии в отношении Украины.

«Рассматриваем это заявление Лукашенко как очередной акт информационной войны и просим СМИ использовать только проверенные источники информации», - говорится в сообщении.

Также в Мининфраструктуре напомнили, что в результате российской агрессии все морские порты Украины были заблокированы. Это привело к обострению мирового продовольственного кризиса, ведь Украина обеспечивает едой не менее 440 миллионов человек. При этом 80% аграрной продукции из Украины экспортировалось именно морскими путями. Украина начала ряд инфраструктурных проектов, расширяющих пропускную способность наземных транспортных коридоров.