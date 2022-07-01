«Прошу Генштаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений»: Зеленский о разрешениях на передвижение военнообязанных

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным доложить ему все детали о решении об утверждении Порядка получения разрешений для перемещения военнообязанных, призывников и резервистов.
Об этом Зеленский сказал во время обращения к нации.
«Сегодня в обществе возникло много споров по решению Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении Порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений », – сказал Президент.