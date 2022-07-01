В Британию на обучение прибыла первая группа украинских военных

В Великобритании пройдут обучение 10 000 украинских военнослужащих. Эти тренировки входят в программу военной помощи на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Первая группа украинских защитников уже прибыла на учения, проходящие на полигонах Северо-Восточного, Юго-Западного и Юго-Восточного регионов.

Тренерами будут подразделения 11 бригады помощи Сил безопасности – бригады британской армии, предназначенной для подготовки и помощи иностранным силам.

«Эти украинские военные пройдут курсы, основанные на базовой подготовке Великобритании. Это включает в себя обучение владению оружием, оказание первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель», – сообщил Воллес.

Он добавил, что Британия стремится увеличить масштаб и частоту курсов в соответствии с требованиями Украины. Лондон также обсуждает с международными партнерами варианты расширения участия в обучающей программе.