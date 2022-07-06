В Венгрии объяснили, что не поставляют Украине оружие, чтобы рф не обстреливала венгров на Закарпатье

Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN, пишет «Европейская правда».

- 150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае отправки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны учитывать безопасность Венгрии и венгров, – сказал Сийярто.

Министр заявил, что после этого решение венгерско-украинская часть границы является самым безопасным вариантом пересечения.

- Поэтому Международный Красный крест осуществляет свою логистику из Венгрии, – сказал он.

Сийярто также заявил, что Венгрия столкнулась с самой большой гуманитарной нагрузкой в ​​истории страны.

- Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение – не участвовать в доставке вооружений. Почему? Потому что мы соседи. Для нас главная цель – не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом, – сказал он.

Как известно, россия несколько раз наносила ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре на Западной Украине.

Напомним, Будапешт несколько недель блокировал принятие шестого санкционного пакета против России с нефтяным эмбарго, пока не добился выгодных для себя исключений.

Венгрия также заблокировала включение российского патриарха Кирилла в шестой санкционный пакет.

Из-за этого Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Европейский совет согласиться начать процесс пересмотра договоров ЕС, в том числе, чтобы изменить процедуру принятия решений по санкциям.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что владимир путин предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт считал, что «сможет забрать часть своей территории». В самой Венгрии это отрицают.