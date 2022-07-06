«Буду более эффективен не в политике»: Новинский заявил, что слагает с себя полномочия народного депутата

Народный депутат Украины Вадим Новинский заявил, что слагает с себя полномочия народного депутата Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Новинского, все многие результаты тех проектов, которые были реализованы в Мариуполе начиная с 2019 года, уничтожены войной.

«В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики - время и обстоятельства диктуют другие приоритеты. Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных храмов», - написал он.

Политик заявил, что особое внимание будет уделять проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной.

«Уверен, что в этой практической работе я могу принести больше пользы для Украины в целом и для людей, которые поддержали меня в 2019 году. Сегодня, будучи разбросанными по Украине и миру, они – уверен! – ждут от меня не столько законодательных инициатив, сколько конкретной и практической помощи. Моя команда уже работает над тем, чтобы обеспечить населенные пункты Украины автомобилями «скорой помощи», медицинскими препаратами, продуктами питания. Впереди – реализация программ по послевоенному возрождению Украины и ее экономики, восстановлению заводов и инфраструктуры, новые проекты, которые обеспечат людям новые рабочие места», - добавил народный депутат.

Новнинский уверен, что его избиратели с пониманием отнесутся к этому решению, и обещает, что после войны будет помогать возрождению Мариуполя.

Как известно, бывший ЧСЗ, а ныне «Николаевская верфь СМГ» входит в компанию «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.