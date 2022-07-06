Глава Еврокомиссии призвала готовиться к тому, что россия полностью прекратит поставки газа в ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что россия использует газ как оружие.

Об этом она заявила во время выступления в Европейском парламенте в среду, 6 июля, передает Liga.net.

- Нам нужно уже готовиться к дальнейшим перебоям со снабжением газа и даже к полному прекращению поставок из России, — сказала

Почти половина членов ЕС уже пострадали из-за сокращения или полного прекращения поставок газа, подчеркнула она.

- Очевидно, что Путин продолжает использовать энергоресурсы как оружие. Вот почему Еврокомиссия работает над европейским планом реагирования на чрезвычайную ситуацию. Мы должны быть уверены, что в случае полной остановки мы сможем направлять газ туда, где он необходим больше всего. Мы должны обеспечить европейскую солидарность, – сказала фон дер Ляйен.

В общей структуре импорта Евросоюза доля российского газа раньше составляла 40%. После начала полномасштабного вторжения ЕС пересмотрел свою политику и начал отказываться от российского газа, его план – достичь энергетической независимости от россии до 2027 года.

Но с мая россия сама начала сокращать поставки газа в страны ЕС. Сначала пострадали самые маленькие клиенты Газпрома, отказавшиеся платить за газ с использованием рублей, а в июне россия ограничила поставки газа в Германию по Северному потоку, сократив их до 40% от общей мощности.

Напомним, в Германии допускают, что россия из политических соображений может прекратить поставки газа трубопроводом «Северный поток-1». Соответственно, готовят к этому население страны.