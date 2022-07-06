В Британии из-за скандала может произойти правительственный кризис, Джонсон не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет покидать свой пост, несмотря на очередной скандал.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

– Работа премьера состоит в том, чтобы продолжать выполнять свои функции. Именно это я и буду делать, – сказал Джонсон, выступая в парламенте.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания сталкивается с серьезными проблемами как с внутренними, так и с международными. На решении этих проблем он намерен сосредоточиться.

Эти слова прозвучали после того, как ряд высокопоставленных членов его правительства подали в отставку. В частности, ушли с должностей близкие соратники Джонсона: глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид и глава Минфина Риши Сунак. Как сообщает "Громадське", уже 36 человек из правительства Бориса Джонсона ушли в отставку, в том числе 15 министров.

На этот шаг они пошли на фоне скандала вокруг одного из соратников Джонсона. Речь идет о заявлениях, согласно которым Джонсон якобы не знал о расследовании в отношении бывшего парламентского организатора Криса Пинчера о сексуальных домогательствах в 2019 году. Стало известно, что премьер-министр был об этом информирован, но он все равно назначил Пинчера на должность.

Пинчер был обвинен в сексуальных домогательствах до двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не впервые, когда Пинчер обвинялся в таких вещах, в 2019 году в отношении него проводилось расследование. Однако, несмотря на это Джонсон назначил его на должность парламентского организатора в феврале 2022 года.

Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места злоупотребляющим своей властью.