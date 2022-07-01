Канцлер Шольц заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины

Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности – их детали обсуждаются в рамках стран Большой семерки в консультации с Киевом.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, сообщает «Бабель».

Шольц конкретно не объяснил, что это за гарантии, но отметил, что они не могут быть аналогичны положению 5 статьи договора НАТО о коллективной обороне (автоматическая военная помощь в случае нападения на страну НАТО). По его словам, эти гарантии должны быть адаптированы к конкретной ситуации. Канцлер объяснил, что всегда можно полагаться на "высокоэффективные санкции".

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что его страна готова стать одним из гарантов безопасности Украины. Также министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил о готовности своей страны стать гарантом безопасности Украины.