В Казахстане обсуждают запрет на поставку подсанкционных товаров в россию

Минфин Казахстана готовит решение, создающее предпосылки для введения санкционных ограничений на поставку отдельных видов товаров в Россию.

Об этом сообщают росСМИ.

Соответствующий проект приказа «Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь» обнародован для общественного обсуждения.

Суть документа заключается в том, что власти Казахстана смогут не заверять электронные счета-фактуры на поставки в рф и беларусь грузов, «если страной происхождения товаров является страна, введенная запрет на экспорт отдельных видов товаров» в эти страны.

Отказ в удостоверении счетов-фактур де-факто закрывает возможность поставки таких товаров в россию и беларусь.

Как известно, недавно между россией и Казахстаном возникли разногласия из-за войны в Украине. В частности, казахский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вряд ли признает независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Также Токаев заверил, что союзнические отношения его страны с россией будут продолжаться без нарушений санкционного режима, введенного Западом. И заявил о готовности Казахстана помочь Западу с энергоресурсами.

После этого российский суд закрыл важный терминал для экспорта нефти из Казахстана в Европу в Новороссийске.

А утром 6 июля произошел взрыв на одном из самых крупных нефтяных месторождений Тенгиз. Там проводили гидравлический тест, и одна из труб не выдержала давления. В результате взрыва погибли двое рабочих, еще трое пострадали, заявили в местной полиции.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз – одно из самых крупных в Казахстане, запасы нефти оцениваются в 3,2 млрд тонн. Его разрабатывает Тенгизшевройл, в который входят Chevron, Exxon Mobil Kazakhstan Ventures Inc, казахстанская национальная компания КазМунайГаз и предприятие LUKArco.