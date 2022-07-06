Украина ведет переговоры о «зерновых коридорах», но пока не получила гарантий безопасности, - Кулеба

Переговоры по открытию зерновых коридоров продолжаются, остается несколько важнейших шагов, достичь согласия по которым непросто, в частности, о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью изданию Bloomberg, пишет «Укринформ».

- На переговорах между Украиной и Россией при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций необходимо проработать ряд логистических деталей, хотя выйти из тупика будет трудно, - передает издание слова министра.

Переговоры продолжаются, сосредоточены на обсуждении маршрутов доставки и механизмов безопасности грузовых судов.

- Мы всего в нескольких шагах от соглашения, но эти шаги самые сложные… Я не хочу присоединяться к хору тех, кто говорит, что соглашение будет достигнуто на следующей неделе, - сказал Кулеба.

Министр отметил, что участники переговоров пока не достигли договоренности по обеспечению безопасности Одессы от российского нападения, а также иностранных патрулей, охраняющих невоенные грузы.

- Нам нужны четкие гарантии… Это обрабатываемые, - сказал министр.

Кулеба выразил скептицизм по поводу желания москвы договориться, поскольку ей блокада дает рычаги влияния на Украину.