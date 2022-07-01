В Николаевской областной прокуратуре назначили нового руководителя

Дмитрий Казак Николаевскую областную прокуратуру возглавил 32-летний Дмитрий Казак.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры.

Дмитрия Казака назначили руководителем Николаевской областной прокуратуры 1 июля. В начале этой недели он провел знакомство с сотрудниками ведомства.

Казак родился в городе Учкудук, Узбекистан. После учебы в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого начал работать в прокуратуры Деснянского района города Киева.

С 2013 по 2015 год Казак работал прокурором Харьковской межрайонной прокуратуры. До конца 2019 года был заместителем руководителя Харьковской местной прокуратуры № 5, после этой должности стал первым заместителем прокурора Запорожской области – начальником управления надзора в уголовном производстве

В сентябре 2020 года Казака назначили руководить Закарпатской областной прокуратурой.

Отметим, что Владимир Говоруха, который до Казака руководил Николаевской облпрокуратурой, теперь занял должность руководителя ведомства на Закарпатье.

Будет ли после назначения Казака замена заместителей, которые работали при Говорухе, пока неизвестно.