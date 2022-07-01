Байден решил лишить Афганистан статуса основного союзника вне НАТО

Американский президент Джо Байден сообщил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси о своем решении лишить Афганистан статуса основного союзника США, не входящего в НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я сообщаю о своем намерении отменить статус Афганистана как основного союзника, не входящего в НАТО», - говорится в письме Байдена, опубликованном Белым домом.

Как известно, США включили Афганистан в состав своих основных союзников вне НАТО в 2012 году. При этом в августе прошлого года США завершили вывод сил из Афганистана. К власти в стране пришло движение «Талибан», против которого Вашингтон и его союзники долго боролись.