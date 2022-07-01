Премьер Великобритании Джонсон собрался в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 7 июля, подаст в отставку.

Об этом сообщили несколько СМИ, включая BBC.

Джонсон держался за власть, несмотря на отставку ряда его главных министров.

В четверг человек, которого он назначил министром финансов менее чем за 48 часов до этого, публично призвал Джонсона уйти.

Министр обороны Бен Уоллес также призвал Джонсона уйти в отставку, но сказал, что он останется на своей должности, чтобы защищать национальную безопасность.

Более 50 министров покинули правительство менее чем за 48 часов, заявив, что Джонсон не подходит для руководства после серии скандалов.

При этом Джонсон останется премьер-министром до осени. Этим летом состоится гонка за лидерство, и новый премьер-министр будет назначен на съезде партии тори в октябре.