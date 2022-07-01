Турция отпустила корабль рф с краденным украинским зерном – в МИД пригласили турецкого посла в Киев

Министерство иностранных дел Украины разочаровано тем, что российское судно «Жибек Жоли», перевозившее украденное российскими оккупантами украинское зерно, выпустили из турецкого порта Карасу.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

Как известно, 3 июля в Турции задержали российское судно, перевозившее украденное украинское зерно. Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. Турецкой стороне был направлен запрос на арест судна и груза.

«В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено», — отмечают в дипведомстве.

Там подчеркивают, что украинская сторона с «глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование данной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем».

«В связи с недопустимой ситуацией, которая сложилась, в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве», — подытожили в МИД.

Ранее сообщалось, что Украина просит Турцию проверить идущие под флагом россии суда на наличие краденого зерна.