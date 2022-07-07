Премьер Британии Джонсон официально объявил о своей отставке

Об этом он сообщил 7 июля в ходе своего брифинга.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что принял решение о своей отставке с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии.

При этом политик будет исполнять обязанности главы правительства и Консервативной партии до выборов нового лидера, которые состоятся в октябре.

— Процесс по выбору нового лидера должен стартовать сейчас. Временные сроки будут определены на следующей неделе. Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера, – сказал он.

Также Джонсон заявил, что ему грустно покидать «лучшую работу в мире». Своему приемнику на этом посту он пообещал максимальную поддержку.

Кроме этого он обратился к украинцам и заверил, что Лондон будет поддерживать их «столько, сколько потребуется».