Главы американской и британской разведок назвали Китай самой большой угрозой для Запада

Китай несет наибольшую долгосрочную угрозу экономической и национальной безопасности западных стран из-за воровства технологий, кибератаки и усилия Пекина по влиянию за рубежом.

Такое "беспрецедентное совместное предупреждение" сделали в Лондоне директор ФБР США Кристофер Рэй и генеральный директор британской разведки МИ-5 Кен Маккаллум, пишет "Лига.net" со ссылкой на The Guardian.

- Мы постоянно видим, что именно китайское правительство представляет наибольшую долгосрочную угрозу нашей экономической и национальной безопасности, и под нашими я имею в виду обе наши страны, а также наших союзников в Европе и других странах, - сказал Рей.

Он утверждает, что китайское правительство «настроено на воровство ваших технологий, которые двигают отрасль, и использует их, чтобы взорвать ваш бизнес и доминировать на вашем рынке».

Маккалум добавил, что руководители ФБР и МИ-5 впервые выступили на одной публичной платформе, чтобы послать сигнал «о масштабной общей проблеме – Китае». По его словам, МИ-5 проводит в семь раз больше расследований по Китаю, чем это было четыре года назад. Он также отметил, что китайское правительство и его «скрытое давление во всем мире» являются «важнейшей проблемой, с которой мы сталкиваемся».

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй в комментарии AP отверг обвинения западных лидеров, назвав их безосновательными. Он также утверждает, что Китай "решительно выступает против всех форм кибератак и борется с ними".