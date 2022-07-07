«Даже война на них не повлияла»: В Белгород-Днестровском мэр и глава райсовета устроили драку на сессии

На внеочередной сессии Белгород-Днестровского районного совета произошла драка высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает «Думская».

Прямо во время заседания сцепились пришедший на сессию мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан (представитель ОПЗЖ) и зять экс-главы ОГА Сергея Гриневецкого и по совместительству глава райсовета Григорий Мельниченко (он член партии «Доверяй Делам»).

Что точно стало причиной конфликта – сейчас не понятно. Однако чиновники явно были на взводе и не желали видеть друг друга. Поскольку им все же пришлось встретиться, мужчины тут же принялись оскорблять друг друга и вскоре затеяли драку. Оппоненты обменялись несколькими ударами по лицу, Виталий Граждан на секунду упал, но кажется, смог победить в схватке и выдавить оппонента из президиума.

Напомним, что в Белгород-Днестровском районе из-за ракетного удара оккупантов по жилому дому и базам отдыха в селе Сергеевка погиб 21 мирный житель.

Но вместо того, чтобы объединить усилия для ликвидации последствий трагедии и защиты региона от оккупантов, местные власти устроили драку на сессии.