Казахстан вышел из соглашения СНГ о валютном комитете

Казахстан вышел из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 года о Межгосударственном валютном комитете.

Как сообщают местные СМИ, об этом говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года», — говорится в указе.

Отмечается, что документ уже вступил в силу.

Комитет создавался с целью содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создании платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Казахстан вступил в соглашение 6 ноября 1998 года, наряду с таким странами как Беларусь, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Россия, Таджикистан, Кыргызстан и Молдова.

Напомним, что Казахстан намерен транспортировать нефть в Европу в обход россии.