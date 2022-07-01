«Ваши подчиненные пытаются меня отстранить от управления городом»: Мэр Чернигова записал видеообращение к Зеленскому

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.

Соответствующее видеообращение Атрошенко опубликовал в Facebook.

- Многоуважаемый господин президент! Сегодня меня, мэра, ваши подчиненные пытаются отстранить от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации в Чернигове. Причина проста: им мешает мэр, которого поддержали почти 80% избирателей и который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников. Потому и хотят забрать полномочия городского головы, - заявил городской голова.

По словам Атрошенко, ему запрещают визиты за границу «за деньгами на восстановление города», шлют «приветы» через силовиков», совершают информационные атаки, блокируют работу «и многое другое».

Мэр подчеркнул, что все это вредит, прежде всего, Чернигову и Украине.