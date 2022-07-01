Глава МИД Германии обвинила Лаврова в отказе от переговоров

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила глава мид рф Сергея Лаврова в отказе от переговоров после того, как он покинул встречу G20.

Об этом пишет Spiegel, сообщает «Европейская правда».

- Тот факт, что министр иностранных дел России провел значительную часть переговоров не в зале, а вне его, подчеркивает, что российское правительство пока не желает разговаривать, - сказала Бербок.

Как известно, министры иностранных дел стран G7 устроили бойкот Лаврову. Они не пришли на ужин со всеми министрами стран-членов G20, организованной хозяйкой встречи Индонезией, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия Сергея Лаврова.

При этом, сам Лавров отсутствовал на заседании, на котором выступал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

А также Лавров покинул встречу преждевременно, перед выступлением главы МИД Германии, которая планировала объявить, что «мы не принимаем это нарушение международного права».