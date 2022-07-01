Рада досрочно лишила олигарха Новинского мандата народного депутата

Верховная Рада на заседании 8 июля 2022 года прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

«Парламент прекратил полномочия народного депутата Новинского. За - 295 голосов. Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения», - отметил он.

По его словам, на данный момент в составе Рады остается 421 нардеп.

Как известно, два дня назад Новинский заявил, что после оккупации Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата и сосредоточиться на гуманитарной, общественной деятельности и на бизнесе. Он также добавил, что хочет участвовать в восстановлении разрушенных храмов УПЦ.