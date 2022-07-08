Канада внесла патриарха РПЦ Кирилла в санкционный список

Власти Канады добавили в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева).
Об этом сообщают росСМИ.
Кроме него под санкции попали новостное агентство Regnum, Роскомнадзор и нескольких российских журналистов, в том числе ведущая Первого канала Екатерина Андреева.
Стоит отметить, что ранее Евросоюз не смог ввести санкции в отношении патриарха из-за позиции руководства Венгрии в лице премьер-министр Венгрии Виктора Орбана.
После санкции в отношении Гундяева ввела Великобритания.
Напомним, патриарх РПЦ Кирилл заявил, что российские оккупанты, которые вторглись в Украину, «защищают россию на поле боя».