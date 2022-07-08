Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила, что уходит в отставку.

Об этом сообщает «Delfi».

В эстонском парламенте сформировали новую коалицию. Члены политической партии Isamaa неоднократно заявляли, что присоединятся к коалиции, если Кая Каллас уйдет с поста премьер-министра.

- Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства, - сказала Каллас и добавила, что для этого необходимо созвать Рийгикогу (парламент).

Каллас сказала, что они хотят как можно скорее сформировать новое правительство, но созыв Рийгикогу может оказаться затруднительным, поскольку уже начались летние каникулы.

- Важно то, что в нынешней ситуации у нас есть действующее правительство большинства, и для меня важно, чтобы мы провели реформу образования на эстонском языке и предприняли необходимые шаги, чтобы помочь людям справиться с кризисом, - сказала премьер-министр.

Распределение министерских постов планируется в грядущие выходные.