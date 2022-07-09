Греция и Болгария открыли газопровод, который должен снизить зависимость от россии

Лидеры Греции и Болгарии в пятницу, 8 июля, открыли трубопровод Interconnector Greece-Bulgaria, который будет поставлять природный газ из Азербайджана в Болгарию
Об этом пишет Associated Press.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул важность новой линии связи для Болгарии, поскольку соседняя Греция хочет стать региональным энергетическим транспортным узлом.
«Это не просто газопровод, а важный энергетический мост с юга на север», сказал Мицотакис.
Он добавил, что Европе необходимо «скоординировать свой ответ на сознательный выбор москвы превратить природные ресурсы в рычаг политического давления, в грубый шантаж».
182-километровый трубопровод, пролегает от греческого города Комотини до Старой Загоры в центральной Болгарии. Его начальная мощность составляет 3 миллиарда кубометров газа в год и перспектива дальнейшего расширения до 5 миллионов кубометров. Ожидается, что коммерческие поставки начнутся до 1 октября. Он обеспечит странам и их соседям доступ к новым сетям.
Как известно, в конце апреля россия прекратила поставки газа в Болгарию после того, как та отказалась платить счета за газ в российских рублях. Отношения между двумя странами ухудшились в последние месяцы, и в прошлом месяце Болгария отдала приказ выслать 70 российских дипломатов, что вызвало гневную реакцию Москвы.
В частности, Болгария начала получать газ из Азербайджана