Греция и Болгария открыли газопровод, который должен снизить зависимость от россии

Лидеры Греции и Болгарии в пятницу, 8 июля, открыли трубопровод Interconnector Greece-Bulgaria, который будет поставлять природный газ из Азербайджана в Болгарию

Об этом пишет Associated Press.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул важность новой линии связи для Болгарии, поскольку соседняя Греция хочет стать региональным энергетическим транспортным узлом.

«Это не просто газопровод, а важный энергетический мост с юга на север», сказал Мицотакис.

Он добавил, что Европе необходимо «скоординировать свой ответ на сознательный выбор москвы превратить природные ресурсы в рычаг политического давления, в грубый шантаж».

182-километровый трубопровод, пролегает от греческого города Комотини до Старой Загоры в центральной Болгарии. Его начальная мощность составляет 3 миллиарда кубометров газа в год и перспектива дальнейшего расширения до 5 миллионов кубометров. Ожидается, что коммерческие поставки начнутся до 1 октября. Он обеспечит странам и их соседям доступ к новым сетям.

Как известно, в конце апреля россия прекратила поставки газа в Болгарию после того, как та отказалась платить счета за газ в российских рублях. Отношения между двумя странами ухудшились в последние месяцы, и в прошлом месяце Болгария отдала приказ выслать 70 российских дипломатов, что вызвало гневную реакцию Москвы.

В частности, Болгария начала получать газ из Азербайджана