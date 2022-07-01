Рада исключила нардепа-коллаборанта Ковалева из налогового комитета

Верховная Рада Украины на заседании 9 июля проголосовала за внесение изменений в постановление «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва» (7535), исключив из налогового комитета коллаборанта Алексея Ковалева.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«За» проголосовали 279 нардепов.

Он напомнил, что этого предателя, бывшего депутата от «Слуги Народа», ранее оккупанты назначили «вице-премьером по вопросам сельского хозяйства» в Херсонской области. Затем на него было совершено покушение.

«К сожалению, неудачно. Предатель все еще находится на оккупированной территории», - добавил Гончаренко.

В тексте постановления предложено «отозвать Ковалева Алексея Ивановича – народного депутата Украины с должности члена Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, избранного по квоте пропорционального представительства депутатской фракции Политической партии «Слуга народа».

Напомним, что 3 мая Ковалева исключили из фракции «Слуга народа» . Также сообщалось, что нардеп Ковалев торгует с оккупантами и разместил российские войска в своем санатории.

Как известно, 22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области.

Напомним, генпрокурор Венедиктова подписала подозрение нардепу-предателю Ковалеву.