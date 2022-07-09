Член Конгресса хочет объяснений от Байдена по поводу «связей Ермака с рф» – в МИД назвали это «попыткой заработать политический капитал»

Член Палаты представителей США Виктория Спартц в пятницу, 8 июля, обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо Спартц.

Часть письма Виктории Спартц президенту скрыта от публикации, закрытая черной плашкой; содержание этого фрагмента не уточняется. Впрочем, в общем описании письма есть краткое упоминание о якобы наличии «разнообразной разведывательной информации о действиях господина Ермака в Украине и его вероятных связях с Россией». В открытой части письма эти тезисы не отображены.

Конгрессвумен также упоминает в письме, что глава Офиса президента назначил своим заместителем по вопросам правоохранительной деятельности Олега Татарова, в то время как он «задерживает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, из-за чего Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не функционируют».

В обращении к Байдену Спартц пишет, что «господин Ермак вызывает много беспокойств у ряда людей в США и за рубежом, считается, что о нем высокого мнения ваш советник по национальной безопасности Джейк Салливан».

«В то время как президент Зеленский тяжело работает для создания союзов с Западом и нашей страной, на нас лежит ответственность сообщить ему, если мы обеспокоены ключевыми людьми в его окружении. Это также наша обязанность перед смелыми украинскими солдатами и сильным украинским народом, который борется за свободу и международный порядок для нас всех», – заключает Спартц.

На это письмо отреагировали в МИД Украины. Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook подверг критике обращение Виктории Спартц.

Николенко отмечает, что последние действия и заявления Виктории Спартц «являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США».

«Советуем госпожу Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения», – отметил он.

Спикер МИД также призвал Спартц «прекратить взрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины».

«Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которому очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле», – сказал он.

Виктория Спартц – член Республиканской партии, первая представительница Украины, победившая на выборах в Палату представителей Конгресса США в 2020 году. Она родилась в городе Носовка Черниговской области. В США переехала в 2003 году.

В апреле 2022 года Спартц была одним из официальных представителей США, посетившим Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.