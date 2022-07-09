ВР приняла закон об основах восстановления и развития регионов с учетом европейского подхода

В субботу, 9 июля, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об основах государственной региональной политики и политики восстановления регионов и территорий» (законопроект № 5323).

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

Отмечается, что закон предусматривает комплексное усовершенствование государственной региональной политики и учитывает вызовы, стоящие перед громадами и регионами в связи с военной агрессией российской федерации.

По словам министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышова, закон устанавливает изменения в ключевых аспектах государственной региональной политики - стратегическом планировании, финансировании, институциональной поддержке и мониторинге регионального развития.

«Минрегион совместно с профильным Комитетом Верховной Рады существенно доработал документ, который теперь содержит положения о восстановлении территорий, пострадавших от агрессии, а также об обеспечении развития всех регионов и громад», - подчеркнул Чернышов.

Он добавил, что документ учитывает европейский подход, в частности, и по определению функциональных типов территорий при планировании их развития.

Значительное внимание в законе уделили процессу восстановления регионов и территорий. С этой целью вводится План восстановления и развития регионов – комплексный документ для восстановления и развития регионов и громад. Его реализация позволит ускорить восстановление объектов критической и социальной инфраструктуры, жилищного и общественного назначения, а также обеспечит возвращение в регион людей, которые вынуждены были покинуть свои дома, а также создаст благоприятные условия для деятельности всех субъектов хозяйствования.

В Минрегионе отмечают, что среди ключевых изменений - внедрение трехуровневой, эффективной и прозрачной системы стратегического планирования: государственная стратегия — региональные стратегии — стратегии громад.

За агентствами регионального развития закреплен статус полноправных участников формирования и реализации государственной региональной политики, расширен перечень их соучредителей, а также предоставлено право агентствам осуществлять платные услуги.

Кроме того, закон предусматривает создание единой геоинформационной системы, на основе которой в онлайн-режиме будут осуществляться мониторинг и оценка восстановления и развития каждой громады и региона; государственный фонд регионального развития определен основным финансовым инструментом реализации государственной региональной политики, а Фонд восстановления и развития – основным источником восстановления Украины.

Также в министерстве отмечают, что в законе определены четыре функциональных типа территорий для восстановления и стимулирования развития регионов: территории восстановления; полюса экономического роста; территории с особыми условиями развития; территории устойчивого развития

Подробный раздел, к какому из этих типов принадлежат украинские регионы, пока не опубликован.