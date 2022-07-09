Временным президентом Шри-Ланки станет спикер Парламента

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет новым президентом страны, заявил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки».

Об этом сообщает Newswire.

В ходе экстренного заседания парламента на фоне новых протестов и захвата протестующими президентской резиденции, политические партии призвали премьера и президента уйти в отставку.

Однако консенсуса по просьбе об отставке как президента, так и премьер-министра, не достигнуто, поскольку премьер-министр Ранил Викремесингхе не согласился с этой просьбой.

В соответствии с конституцей страны, спикер становится временным президентом.

Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден покинуть её.

На фоне экономического кризиса в стране возникла социально-политическая напряжённость, акции протеста начались в апреле.