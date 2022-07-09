Министр обороны Уоллес заявил, что не будет претендовать на место руководителя Консервативной партии Великобритании

Министр обороны Британии Бен Уоллес в субботу заявил, что решил не участвовать в выборах нового лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона.

Об этом Уоллес написал в Twitter.

«После тщательного обдумывания и обсуждения с коллегами и семьей я решил не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и членам более широкого круга, которые пообещали поддержку», – отметил он.

Уоллес добавил, что ему было «нелегко сделать выбор», но он сосредоточится на работе в министерстве обороны «и обеспечении безопасности этой замечательной страны».

Стоит добавить, что по данным соцопроса YouGov, Уоллес был явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

Как известно, глава британского правительства Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июля, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину.