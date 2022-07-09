Президент Зеленский встретился с Председателем Сената Франции Ларше – обсуждали послевоенное восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента, которая пребывает в нашей стране с визитом.

Об этом сообщает Офис Президента.

Приветствуя французских сенаторов, Глава государства отметил: «Мы ценим ваше внимание к Украине. Для меня было честью выступать в парламенте Франции. Благодарны за последовательную и действенную поддержку Францией суверенитета Украины, нашей территориальной целостности».

Президент поблагодарил французских парламентариев и весь французский народ за важную и многоплановую поддержку Украины – в сфере безопасности, гуманитарную и финансовую.

- Особенно ценим и чувствуем помощь, которую Франция оказывает украинцам, которые нашли временное убежище от войны в вашем дружественном и гостеприимном государстве, – отметил он.

Владимир Зеленский проинформировал сенаторов о развитии ситуации на фронте. В этой связи стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания помощи силам обороны Украины.

Глава государства также подчеркнул, что скорейшее восстановление мира на украинской земле остается нашим первоочередным приоритетом. Особенно важным для этого является наработка действенных гарантий безопасности для нашего государства. Владимир Зеленский отметил, что Франция – один из ключевых партнеров Украины в этом направлении.

В ходе переговоров было уделено внимание работе, которую уже ведет Украина с целью подготовки к послевоенному восстановлению.

Президент поблагодарил Францию за готовность активно участвовать в этом процессе и за намерение содействовать в восстановлении Черниговской области.

Глава государства отметил важную роль Франции в получении Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза.