Зеленский уволил главу Херсонской ОВА Лагуту

Кирилл Тимошенко и Геннадий Лагута В субботу, 9 июля, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

В документе указано, что увольнение Лагуты происходит «согласно поданному им заявлению».

Следующим указом Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы обладминистрации Дмитрия Бутрия.

Бутрий был заместителем Лагуты с февраля.

Зеленский назначил Лагуту главой Херсонской ОГА указом от 26 октября 2021 года , он заменил на этом посту тогдашнего кандидата в нардепы, а ныне народного депутата от «Слуги народа» Сергея Козыря.